Wiener Opernball 2026
Ab 0
Ab 0
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Wiener Opernball 2026
Bei der offiziellen Eröffnung mit den Stars der Wiener Staatsoper sorgten Dirigent Pablo Heras-Casado sowie Pretty Yende, Benjamin Bernheim und das Wiener Staatsballett für musikalische Höhepunkte. Bei der Wiener Ballnacht nahmen Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Knoll noch vor der großen Eröffnung die ankommenden Promis genau unter die Lupe. Vom roten Teppich bis in die festlich geschmückten Säle gab es Bilder, Interviews und jede Menge große Auftritte. Internationale Stars wie Sharon Stone oder Fran Drescher trafen auf heimische Society-Größen: Der Opernball bestätigte einmal mehr seinen Status als Höhepunkt des Jahres.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs