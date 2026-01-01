Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 10
Falsche Entscheidungen

Folge 10: Falsche Entscheidungen

43 Min.

Kris lernt die berühmte Rennreiterin Tina Sharp kennen und um mit ihr zu trainieren, vernachlässigt sie ihre Arbeit und spritzt eine Bewährungsanhörung. Henry erfährt von Matts Spielschulden und zwingt ihn, Jean die Wahrheit zu erzählen.

