Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 3
Intrige

Wildfire

Folge 3: Intrige

45 Min.Ab 6

Kris hat den Hengst Wildfire gestohlen, weil dieser verkauft werden sollte und landet wieder im Gefängnis. Dort setzt sich Jean für sie ein, denn er erkennt ihr Talent. Gleichzeitig spinnt die eifersüchtige Danielle Intrigen gegen Kris.

Wildfire
Wildfire

