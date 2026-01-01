Staffel 1Folge 13
Wildfire
Folge 13: Eine zweite Chance
45 Min.Ab 12
Kurz vor dem Rennen springt Tina als Jockey für Wildfire ab, weil sie von Junior abgeworben wird. So bekommt Kris doch die Chance am Rennen teilzunehmen. Indes schlittert Matt immer tiefer in die Schulden und sein Buchmacher verliert die Geduld.
Wildfire
Genre:Drama, Tiere
12
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved