Staffel 1Folge 7
Geheimnisse

Folge 7: Geheimnisse

44 Min.Ab 6

Wildfire und Houdini brechen aus und folgen einer Herde Wildpferde. Matt, Kris, Junior und Dani reiten hinterher und verbringen die Nacht in der Wildnis. Unterdessen kehrt Jeans Exmann Pete zurück, der Schuld ist am finanziellen Desaster der Farm.

