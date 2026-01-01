Staffel 1Folge 8
VergiftetJetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 8: Vergiftet
44 Min.Ab 6
Wildfire erleidet eine gefährliche Kolik, weil er vor einem wichtigen Rennen noch gefüttert worden ist. Carlos, ein alter Mitarbeiter, wird zunächst verdächtigt, aber bald wird klar, dass der Vorfall mit Matts Buchmacherschulden zusammen hängt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wildfire
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved