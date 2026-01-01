Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 8
Vergiftet

VergiftetJetzt kostenlos streamen

Wildfire

Folge 8: Vergiftet

44 Min.Ab 6

Wildfire erleidet eine gefährliche Kolik, weil er vor einem wichtigen Rennen noch gefüttert worden ist. Carlos, ein alter Mitarbeiter, wird zunächst verdächtigt, aber bald wird klar, dass der Vorfall mit Matts Buchmacherschulden zusammen hängt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wildfire
MOVIESPHERE

Wildfire

Alle 4 Staffeln und Folgen