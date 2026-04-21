Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 21.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 21.04.2026: Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 21.04.2026
56 Min.Folge vom 21.04.2026
Von ESC-Glamour bis Polkapunk: Stermann und Grissemann servieren Humor und Musik am Anschlag. Die neue Willkommen-Österreich-Folge verbindet ESC-Glamour mit musikalischer Experimentierfreude. Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sprechen über ihre Vorbereitungen als Moderationsduo für den Song Contest und geben Einblicke in Stil, Publikum und Backstage-Rituale. Dazu präsentieren Attwenger ihr zehntes Album "wos" und liefern mit Dialektgroove, Punk und Elektronik sowohl im Talk als auch live eine energiegeladene Kostprobe. Bildquelle: Hans Leitner
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