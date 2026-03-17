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Willkommen Österreich

Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 17.03.2026

ORF1Folge vom 17.03.2026
Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 17.03.2026

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Willkommen Österreich

Folge vom 17.03.2026: Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 17.03.2026

55 Min.Folge vom 17.03.2026

Zeitreisen und Wienerschmäh: Nina Proll, Maria Hofstätter und Voodoo Jürgens sorgen für neue Geschichten. Maria Hofstätter und Nina Proll reisen zurück nach "Braunschlag 1986" und erzählen, wie Herta und Elfi die skurrile Auszeit in der Vergangenheit erleben. Voodoo Jürgens bringt mit "Gschnas" den Fasching in den Marxpalast, mischt Wienerlied mit Pop und plaudert im Talk über seine verrückten Songs, zukünftige Auftritte und ob er bald wieder vor der Kamera landet – garantiert mit jeder Menge Humor und Wiener Schmäh. Bildquelle: Hans Leitner

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