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Willkommen Österreich

Willkommen Österreich vom 17.02.2026

ORF1Folge vom 17.02.2026
Willkommen Österreich vom 17.02.2026

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Willkommen Österreich

Folge vom 17.02.2026: Willkommen Österreich vom 17.02.2026

55 Min.Folge vom 17.02.2026

Kabarettist Berni Wagner, seines Zeichens "Monster", plaudert über sein preisgekröntes Programm. Alice Tumler und Cesár Sampson bringen einen Hauch von Eurovision-Glam in den Marxpalast. In der 667. Ausgabe von Willkommen Österreich dreht sich alles um Kabarettstars und Songcontest-Talente. Stermann und Grissemann begrüßen Kabarettist Berni Wagner – bekannt als der lustigste Zottelfrisurträger Österreichs –, dessen aktuelles Programm kürzlich mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde. Für Eurovision-Expertise sorgen Alice Tumler und Cesár Sampson, die am 20. Februar die Show "Vienna Calling" moderieren, in der der diesjährige österreichische Songcontest-Teilnehmer gekürt wird. Bildquelle: Hans Leitner

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