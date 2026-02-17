Willkommen Österreich vom 17.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 17.02.2026: Willkommen Österreich vom 17.02.2026
55 Min.Folge vom 17.02.2026
Kabarettist Berni Wagner, seines Zeichens "Monster", plaudert über sein preisgekröntes Programm. Alice Tumler und Cesár Sampson bringen einen Hauch von Eurovision-Glam in den Marxpalast. In der 667. Ausgabe von Willkommen Österreich dreht sich alles um Kabarettstars und Songcontest-Talente. Stermann und Grissemann begrüßen Kabarettist Berni Wagner – bekannt als der lustigste Zottelfrisurträger Österreichs –, dessen aktuelles Programm kürzlich mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde. Für Eurovision-Expertise sorgen Alice Tumler und Cesár Sampson, die am 20. Februar die Show "Vienna Calling" moderieren, in der der diesjährige österreichische Songcontest-Teilnehmer gekürt wird. Bildquelle: Hans Leitner
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1