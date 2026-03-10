Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 10.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 10.03.2026: Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 10.03.2026
55 Min.Folge vom 10.03.2026
Kabarettlegende trifft Kupplerin: Andreas Vitasek und Nina Horowitz bringen Humor und Herz ins Studio. Andreas Vitasek besucht anlässlich seines 70. Geburtstags "Willkommen Österreich" und spricht über sein Jubiläumsprogramm, seine Karriere und aktuelle Themen, die er in seinen Kabaretts behandelt. Nina Horowitz erzählt von ihrer Arbeit bei "Liebesg'schichten und Heiratssachen" sowie ihrem neuen Podcast, in dem sie Prominente zu persönlichen Liebeserfahrungen befragt. Gemeinsam mit den Hosts entsteht ein Mix aus Humor, Gefühl und spannenden Einblicken. Bildquelle: ORF/ Hans Leitner
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