WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 63: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 24.04.2026
Magyarok / Rhythmische Gymnastilk in Oberwart | Slováci / Slowakische Spuren auf dem Zentralfriedhof | Roma / O drom andi cukunft | Slovenci / Jägerball | Hrvati / Biber-Preisträgerin Emma Kornfeind | Cesi / Jugendliche und der Glaube
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Copyrights:© Season 1: ORF 3