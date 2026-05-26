WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 67: WIR - Das Volksgruppenmagazin
31 Min.Folge vom 26.05.2026
Magyarok: Maifest in Siget in der Wart | Roma: Film über Roma | Slovaci: Porträt Tina Bednar | Ceši : Richard Basler über das Volksgruppengesetz | Hrvati: "Literatur am Ring" | Slovenci: Porzellankunst von Izidor Stern
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