WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 71: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 17.07.2026
Ceši / Kräutergarten im Thayatal | Slováci / Porträt Olga Pašteková | Hrvati / Steinmuseum am Csaterberg | Roma / Porträt Markus Josl, jenischer Autor | Magyarok / Kulinarische Geheimnisse | Slovenci / „Kmecki praznik“ Bauernfest 2026
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