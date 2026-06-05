WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 68: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 05.06.2026
Slováci / Hutmacherin und Designerin Alexandra Vidic | Ceši / Expertin für Mikrobiom und Wohlbefinden | Roma / "3000 Einzelteile" am Wiener Akademietheater | Slovenci / Kindertag im Stift Eberndorf/Dobrla vas | Hrvati / 30 Jahre Hilfe für Burkina Faso | Magyarok / Mehrsprachiger FC Südburgenland
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