WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 66: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 22.05.2026
Magyarok / Maifest in Siget in der Wart | Roma / Film über Roma | Slovaci / Porträt Tina Bednar | Ceši / Richard Basler über das Volksgruppengesetz | Hrvati / "Literatur am Ring" | Slovenci / Porzellankunst von Izidor Stern
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