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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Unbeabsichtigtes Geständnis

PULS 24Staffel 1Folge 7vom 12.08.2026
Unbeabsichtigtes Geständnis

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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Folge 7: Unbeabsichtigtes Geständnis

43 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16

Während der Ermittlungen im Falle des verschwundenen 18-jährigen Studenten Christian Aguilar, stellen die Beamten fest, dass er in eine Dreier-Liaison verwickelt war. Dass ein Beteiligter dieser Verbindung Christian getötet haben könnte, gibt die Auswertung seiner Handy-Daten preis.

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