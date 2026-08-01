Unbeabsichtigtes GeständnisJetzt kostenlos streamen
Witness to Murder - Digitale Zeugen
Folge 7: Unbeabsichtigtes Geständnis
43 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16
Während der Ermittlungen im Falle des verschwundenen 18-jährigen Studenten Christian Aguilar, stellen die Beamten fest, dass er in eine Dreier-Liaison verwickelt war. Dass ein Beteiligter dieser Verbindung Christian getötet haben könnte, gibt die Auswertung seiner Handy-Daten preis.
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Witness to Murder - Digitale Zeugen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC