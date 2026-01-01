Vor TV
Witness to Murder - Digitale Zeugen
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Vor TV
Witness to Murder - Digitale Zeugen
Das digitale Zeitalter beeinflusst die Vorgehensweise bei der Aufklärung von Verbrechen enorm. Was früher unmöglich war, ist jetzt ein Kinderspiel: Daten aus unterschiedlichsten Quellen - Handy, GPS-Gerät oder Überwachungskamera - ermöglichen es den Ermittlern, näher an den oder die Täter heranzurücken.
Genre:Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC