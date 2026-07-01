Witness to Murder - Digitale Zeugen
Folge 10: Tod einer Influencerin
41 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Mit nur 17 Jahren findet das Leben der Transgender-Influencerin Nikki Kuhnhausen ein tragisches Ende. Nach ihrem Verschwinden im Juni 2019 wird ihre Leiche in einem Waldstück nahe Vancouver entdeckt. Ein Aufschrei geht durch die Community.
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Witness to Murder - Digitale Zeugen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC