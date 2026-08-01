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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Game Over

PULS 24Staffel 1Folge 8vom 12.08.2026
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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Folge 8: Game Over

43 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

In Mobile, Alabama, wird ein Uni-Professor ermordet. Die Ermittler machen schnell einen Verdächtigen aus, doch die Auswertung eines vom Tatort gestohlenen technischen Geräts lenkt die Ermittlungen in eine völlig andere Richtung.

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