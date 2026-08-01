Witness to Murder - Digitale Zeugen
Folge 8: Game Over
43 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
In Mobile, Alabama, wird ein Uni-Professor ermordet. Die Ermittler machen schnell einen Verdächtigen aus, doch die Auswertung eines vom Tatort gestohlenen technischen Geräts lenkt die Ermittlungen in eine völlig andere Richtung.
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Witness to Murder - Digitale Zeugen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC