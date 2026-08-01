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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Tod in der Badewanne

PULS 24Staffel 1Folge 9vom 19.08.2026
Tod in der Badewanne

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Witness to Murder - Digitale Zeugen

Folge 9: Tod in der Badewanne

41 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 16

Die 31-jährige Lindsey Lee wird in ihrer Badewanne tot aufgefunden. Die Frau verlor zuletzt eine Menge Gewicht und war mit einem Fitnesstracker ausgestattet - so wie ihr Ex-Mann auch. Die Auswertung beider Geräte bringt entscheidende Hinweise in dem Mordfall.

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