Witness to Murder - Digitale Zeugen
Folge 9: Tod in der Badewanne
41 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 16
Die 31-jährige Lindsey Lee wird in ihrer Badewanne tot aufgefunden. Die Frau verlor zuletzt eine Menge Gewicht und war mit einem Fitnesstracker ausgestattet - so wie ihr Ex-Mann auch. Die Auswertung beider Geräte bringt entscheidende Hinweise in dem Mordfall.
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Witness to Murder - Digitale Zeugen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC