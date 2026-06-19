WM-Vlog: Posch bekommt Spezial-MaskeJetzt kostenlos streamen
WM-Vlog mit Paul Passler
Folge 8: WM-Vlog: Posch bekommt Spezial-Maske
1 Min.Folge vom 19.06.2026
ÖFB-Teamspieler Stefan Posch soll nach neuesten Informationen mit einer Spezialmaske für seinen gebrochenen Kiefer ausgestattet werden. Ob ein Einsatz gegen Argentinien möglich ist, ist derzeit noch offen. Bildquelle: APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH
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