Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls
Aus dem Urwald in den Großstadtdschungel: Bear Grylls ist eigentlich Experte für Gefahrensituationen in der Wildnis. Er weiß, wie man reißende Flüsse durchquert und wo man im Regenwald Nahrung findet. Diese Überlebenstechniken hat der Brite beim Training in einer militärischen Spezialeinheit gelernt und auf seinen Touren rund um den Globus perfektioniert. In „Worst-Case Scenario“ zeigt der Survival-Profi jetzt, dass Gefahren auch in unserer unmittelbaren Umgebung lauern. Was tun, wenn im Auto plötzlich die Bremsen versagen oder der Fahrstuhl in die Tiefe stürzt? Beim Baden im See oder auf dem Weg zur Arbeit: Bear Grylls veranschaulicht, wie man die Nerven behält, wenn es brenzlig wird.
