Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls

DMAXFolge vom 04.11.2010
22 Min.Folge vom 04.11.2010Ab 12

Beim Wandern, Campen oder Jagen: Durchschnittlich werden in den USA pro Jahr 8000 Menschen von Schlangen gebissen, meistens von hochgiftigen Klapperschlangen. Doch wie kann man den Opfern helfen? Und wie sollte man sich verhalten, damit eine Schlange gar nicht erst angreift? Oft genügen einige Grundkenntnisse, um im Ernstfall eine Katastrophe zu verhindern. Bear Grylls hat zudem für ein weiteres Worst-Case-Szenario nützliche Tipps parat. Denn wenn ein Fahrzeug nach einem Autounfall samt Insassen im Wasser zu versinken droht, ist guter Rat teuer.

