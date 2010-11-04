Begegnung mit der KlapperschlangeJetzt kostenlos streamen
Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls
Folge vom 04.11.2010: Begegnung mit der Klapperschlange
22 Min.Folge vom 04.11.2010Ab 12
Beim Wandern, Campen oder Jagen: Durchschnittlich werden in den USA pro Jahr 8000 Menschen von Schlangen gebissen, meistens von hochgiftigen Klapperschlangen. Doch wie kann man den Opfern helfen? Und wie sollte man sich verhalten, damit eine Schlange gar nicht erst angreift? Oft genügen einige Grundkenntnisse, um im Ernstfall eine Katastrophe zu verhindern. Bear Grylls hat zudem für ein weiteres Worst-Case-Szenario nützliche Tipps parat. Denn wenn ein Fahrzeug nach einem Autounfall samt Insassen im Wasser zu versinken droht, ist guter Rat teuer.
