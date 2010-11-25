Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls
Folge vom 25.11.2010: Mountainbike Crash
23 Min.Folge vom 25.11.2010Ab 12
Erholung pur beim Ausflug in die Berge: Mountainbiking ist sehr beliebt. Doch wenn man nicht vorsichtig ist, endet der Spaß in der freien Natur mitunter im Krankenhaus. Vorausgesetzt, man hat Glück und es gibt eines in unmittelbarer Nähe. Denn für all jene, die verletzt am Berghang liegen, ist der Weg dorthin ohne fremde Hilfe mitunter weit. Wüssten Sie als Zeuge eines solchen Unfalls, was zu tun ist? Könnten Sie dem Opfer im Ernstfall Erste Hilfe leisten? Bear Grylls zeigt in dieser Episode, was bei einer Rettungsaktion dieser Art zu beachten ist.
