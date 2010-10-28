Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls
Folge vom 28.10.2010: Im brennenden Auto
22 Min.Folge vom 28.10.2010Ab 12
Jeden Tag fahren Millionen Menschen zur Arbeit, bringen die Kinder zur Schule oder machen Besorgungen. Den wenigsten ist dabei bewusst, dass sie von einer Sekunde auf die andere in Lebensgefahr geraten können. Doch wie sollte man bei einem schweren Unfall bestmöglich reagieren? Bear Grylls simuliert in dieser Episode folgendes Horrorszenario: Ein Verkehrsteilnehmer ist nach einem Zusammenstoß in seinem brennenden Wagen eingeklemmt, der Motor steht in Flammen und droht zu explodieren. Dem Fahrer bleibt nur noch wenig Zeit, um sich zu befreien.
