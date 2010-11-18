Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls
Folge vom 18.11.2010: Verloren in der Wüste
Folge vom 18.11.2010
Wenn der Road-Trip in die Wüste plötzlich zum Alptraum wird: Jahr für Jahr sind Tausende von Touristen im Südwesten der USA mit ihren Autos in Regionen unterwegs, in denen Motorschäden oder platte Reifen fatale Folgen haben können. Zig Kilometer von der Zivilisation entfernt, ist man völlig auf sich allein gestellt. Mitten in der Einöde am Rande eines Highways, bei Temperaturen über 40 Grad, ohne Wasser oder fremde Hilfe - Wüssten Sie, was in so einem Fall zu tun ist? Bear Grylls zeigt in dieser Folge der Doku-Serie, welche Maßnahmen man ergreifen muss, um ein solches Worst-Case-Szenario zu überleben.
