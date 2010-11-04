Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls
Folge vom 04.11.2010: Wenn die Erde bebt
22 Min.Folge vom 04.11.2010Ab 12
Jeden Tag bebt irgendwo auf der Welt die Erde. Zum Glück sind es oft nur leichte Erdstöße, die keine größeren Schäden anrichten. Doch manchmal werden in wenigen Augenblicken ganze Städte zerstört und Menschen unter Tonnen von Trümmern begraben. Wie kann man solch eine Katastrophe überleben? Was muss man tun, um unverletzt aus einem verwüsteten Gebäude zu entkommen? Survival-Experte Bear Grylls demonstriert in dieser Folge von „Worst-Case Scenario“ die wichtigsten Überlebens-Regeln nach einem Erdbeben. Er zeigt, welche Gegenstände als provisorischer Schutzbunker verwendet werden können, wie man defekte Gasleitungen repariert und sich selbst aus der größten Notsituation erfolgreich befreien kann.
