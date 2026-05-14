Folge vom 14.05.2026
Die Streuselspur / Dirk unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 14.05.2026: Die Streuselspur / Dirk unter Verdacht
22 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 6
Lily will herausfinden, warum ihr liebster Eisladen nur noch Wassereis verkauft und stößt auf eine stadtweite Verschwörung. // Dirk wird fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt. Min eilt zur Hilfe und steht ihm als Anwältin bei.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany