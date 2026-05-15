Folge vom 15.05.2026
Schlottern bei den OtternJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 15.05.2026: Schlottern bei den Ottern
22 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Die Familie nimmt Jack vor Ende des Sommers mit in Lilys liebstem Freizeitpark: Lake World. Doch als das beste Fahrgeschäft weg ist, begeben sich die Kinder in ein aufregendes Abenteuer, um das Fahrgeschäft und ihren Ausflug zu retten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon