YEAH! Die Talkshow für coole Kids: HobbysJetzt kostenlos streamen
YEAH! Die Talkshow für coole Kids
Folge 11: YEAH! Die Talkshow für coole Kids: Hobbys
17 Min.Folge vom 14.06.2024
Welche Hobbys habt ihr? Wie teuer darf ein Hobby sein? Und wie viel Zeit soll man in ein Hobby investieren? Darüber sprechen Robert, Ilia und Arwen mit ihren jungen Studiogästen und auch eine Expertin von "Rat auf Draht" wird zum Sendungsthema interviewt. Bildquelle: ORF
