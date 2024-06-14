Zum Inhalt springenBarrierefrei
YEAH! Die Talkshow für coole Kids

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 14.06.2024
17 Min.Folge vom 14.06.2024

Welche Hobbys habt ihr? Wie teuer darf ein Hobby sein? Und wie viel Zeit soll man in ein Hobby investieren? Darüber sprechen Robert, Ilia und Arwen mit ihren jungen Studiogästen und auch eine Expertin von "Rat auf Draht" wird zum Sendungsthema interviewt. Bildquelle: ORF

