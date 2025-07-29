Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 29.07.2025
Robert Steiner, Ilia und Arwen besprechen gemeinsam mit ihren Studiogästen wichtige Fragen. Nele, Niki und Malva sind zum Thema "Handy" zu Gast. Als Expertin meldet sich Christine von "Rat auf Draht" mit wertvollen Tipps. Und bei einer Challenge sollen die Kids ein altes Wählscheibentelefon bedienen. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/

