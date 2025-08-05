Zum Inhalt springenBarrierefrei
YEAH! Die Talkshow für coole Kids: Haustiere

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 05.08.2025
16 Min.Folge vom 05.08.2025

Robert Steiner, Ilia und Arwen besprechen gemeinsam mit ihren Gästen im Studio viele Fragen. David, Mimi und Maxi sind diesmal zum Thema "Haustiere" zu Gast. Als Experte gibt Hundetrainer Lukas Pratschker wertvolle Tipps. Und bei der Challenge raten alle mit, welche Tiere via Tablet gezeichnet werden. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

ORF Kids
