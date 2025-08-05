YEAH! Die Talkshow für coole Kids: HaustiereJetzt kostenlos streamen
YEAH! Die Talkshow für coole Kids
Folge 16: YEAH! Die Talkshow für coole Kids: Haustiere
16 Min.Folge vom 05.08.2025
Robert Steiner, Ilia und Arwen besprechen gemeinsam mit ihren Gästen im Studio viele Fragen. David, Mimi und Maxi sind diesmal zum Thema "Haustiere" zu Gast. Als Experte gibt Hundetrainer Lukas Pratschker wertvolle Tipps. Und bei der Challenge raten alle mit, welche Tiere via Tablet gezeichnet werden. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
YEAH! Die Talkshow für coole Kids
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0