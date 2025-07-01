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YEAH! Die Talkshow für coole Kids

YEAH! Die Talkshow für coole Kids: Taschengeld

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 01.07.2025
YEAH! Die Talkshow für coole Kids: Taschengeld

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YEAH! Die Talkshow für coole Kids

Folge 13: YEAH! Die Talkshow für coole Kids: Taschengeld

17 Min.Folge vom 01.07.2025

Diesmal dreht sich alles ums Thema "Taschengeld". Bekommt ihr Taschengeld und kommt ihr damit aus? Darüber sprechen Robert, Ilia und Arwen mit ihren jungen Studiogästen und auch mit einer zugeschalteten Expertin von "Rat auf Draht". Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/

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