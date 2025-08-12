Zum Inhalt springenBarrierefrei
YEAH! Die Talkshow für coole Kids

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 12.08.2025
16 Min.Folge vom 12.08.2025

Robert Steiner, Ilia und Arwen besprechen gemeinsam mit ihren Gästen im Studio wichtige Fragen. Atakan, Maxine und Felix sind zum Thema "Freundschaft" zu Gast. Als Expertin meldet sich Christine von "Rat auf Draht" mit tollen Tipps. Und bei einer Challenge müssen Ilia und Arwen beweisen wie gute Freundinnen sie sind. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/

