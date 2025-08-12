YEAH! Die Talkshow für coole Kids: FreundschaftJetzt kostenlos streamen
YEAH! Die Talkshow für coole Kids
Folge 17: YEAH! Die Talkshow für coole Kids: Freundschaft
16 Min.Folge vom 12.08.2025
Robert Steiner, Ilia und Arwen besprechen gemeinsam mit ihren Gästen im Studio wichtige Fragen. Atakan, Maxine und Felix sind zum Thema "Freundschaft" zu Gast. Als Expertin meldet sich Christine von "Rat auf Draht" mit tollen Tipps. Und bei einer Challenge müssen Ilia und Arwen beweisen wie gute Freundinnen sie sind. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/
