Folge 12: YEAH! Die Talkshow für coole Kids: Musik
17 Min.Folge vom 23.06.2024
Welche Musikrichtungen kennt ihr? Wo hört ihr gerne Musik? Und welche Musik gefällt euch nicht? Darüber sprechen Robert, Ilia und Arwen mit ihren jungen Studiogästen und schalten zu einem der erfolgreichsten Popstars Österreichs: Thorsteinn Einarsson. Bildquelle: ORF
