Folge 14: YEAH! Die Talkshow für coole Kids: Freizeitsport
16 Min.Folge vom 22.07.2025
"Freizeitsport" ist diesmal das Thema. Treibst du Sport? Welche Sportarten kennst du? Welchen Sport möchtest du gerne in der Freizeit einmal ausprobieren? Darüber sprechen Robert, Ilia und Arwen mit ihren jungen Studiogästen und auch Österreichs bekanntester Rollstuhl-Tennisspieler Nico Langmann gibt seine sportlichen Tipps preis. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/
