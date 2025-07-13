Yes we Party! Die Wendt-Girls im Dauer-PartymodusJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 5: Yes we Party! Die Wendt-Girls im Dauer-Partymodus
45 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Die Wendt-Girls sind weiterhin in Feierlaune. Im Gegensatz dazu gehen es die FKK-Camper Karsten und Franky eher gemütlich an. Währenddessen erfrischen sich die Hunde der Familie Bartsch im Fluss, und Stoffel knüpft zusammen mit Kono neue Freundschaften mit den Dauercampern.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Yes we camp!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins