Yes we camp!
Folge 7: Auf geht's nach Kroatien - FKK Urlaub mit Peter und seinen Freunden
46 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12
Remo, Marietta und Schwiegermutter Uschi starten ins Campingabenteuer an der Ostsee. Peter plant mit seinen Freunden einen FKK-Trip nach Kroatien. Stoffel und Kono genießen eine entspannte Alpakawanderung, während die Wendt-Girls mit dem Tretboot in See stechen.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins