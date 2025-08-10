Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yes we camp!

Abenteuer pur: Jetski-Tour mit René, Sabine und Melanie

Kabel EinsStaffel 6Folge 10vom 10.08.2025
Abenteuer pur: Jetski-Tour mit René, Sabine und Melanie

Abenteuer pur: Jetski-Tour mit René, Sabine und MelanieJetzt kostenlos streamen

Yes we camp!

Folge 10: Abenteuer pur: Jetski-Tour mit René, Sabine und Melanie

45 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12

Während die Schwestern Olivia und Loanica ihre Social-Media-Präsenz mit Beauty-Tipps für Camper ausbauen, stürzt sich René in ein Abenteuer: Eine aufregende Jetski-Tour mit seiner Freundin Sabine und Ex-Partnerin Melanie. Gleichzeitig genießen die FKK-Enthusiasten Peter, Björn und Kerstin einen Hauch von Luxus in ihrem edlen Wohnwagen - umgeben von gleichgesinnten, unbekleideten Campern.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Yes we camp!
Kabel Eins
Yes we camp!

Yes we camp!

Alle 6 Staffeln und Folgen