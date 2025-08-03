Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yes we camp!

Kabel EinsStaffel 6Folge 8vom 03.08.2025
46 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Familie Bartsch kehrt im Restaurant des Hundecampingplatzes ein und staunt über die Speisekarte, die ihren geliebten Vierbeinern dort angeboten wird. Peter ist mit seinen Freunden Björn und Kerstin beim FKK-Camping in Kroatien und genießt die Sonne in vollen Zügen. Die Insta-Camper Olivia und Loanica machen währenddessen an der idyllischen Mosel Station ...

Kabel Eins
