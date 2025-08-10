Minigolfwettberwerb bei Peter und seinen FreundenJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Minigolfwettberwerb bei Peter und seinen Freunden
46 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12
Familie Meusch entspannt auf einem exklusiven Campingplatz in Niedersachsen. Währenddessen zeigen die FKK-Fans Peter, Björn und Kerstin ihr Talent beim Minigolf. Am Ostseestrand genießt Remo mit seiner Frau Marietta und Schwiegermutter Uschi die Sonne. Michaela und Monika treten beim Boule gegeneinander an ...
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins