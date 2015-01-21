Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 21.01.2015: Familienbesuch
44 Min.Folge vom 21.01.2015Ab 6
Nach dem schlimmsten Wintersturm seit über zehn Jahren kommen die Bewohner von Tanana aus ihren Häusern, um die Schäden am Dorf zu begutachten. Unterdessen wildern Thomas und Courtney in fremdem Revier, um an frisches Biberfleisch zu gelangen. Falls die hinterlistige Aktion auffliegt, könnte jedoch der Ruf des Pärchens bei den anderen Siedlern auf dem Spiel stehen. Später erhält Alaska-Urgestein Stan einen längst überfälligen Besuch von seinem Bruder Chuck. Die gutgemeinte Familienvisite hat jedoch einen faden Beigeschmack...
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.