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Yukon Men - Überleben in Alaska

Blizzard über Tanana

DMAXFolge vom 14.01.2015
Blizzard über Tanana

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 14.01.2015: Blizzard über Tanana

44 Min.Folge vom 14.01.2015Ab 12

Für Zentralalaska und das Yukon Valley wurde eine Sturmwarnung ausgegeben. Es ist mit heftigen Windböen und starkem Schneefall zu rechnen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Blizzard Menschleben fordert. Deshalb werden die Bewohner im nördlichsten ...

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