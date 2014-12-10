Yukon Men - Überleben in Alaska
Folge vom 10.12.2014: Winter ohne Schnee?
44 Min.Folge vom 10.12.2014Ab 12
Der Winter hält in Alaska Einzug: In Tanana herrschen Temperaturen von minus 25 Grad. Doch bis dato ist am Polarkreis nur wenig Schnee gefallen, deshalb kommt Stan Zuray mit seinem Hundeschlitten im Gelände nur langsam voran. Der Dorfbewohner will in der Wildnis seine Fallen kontrollieren. Doch auf halber Strecke muss der Trapper eine Pause einlegen, denn seine Tiere sind mit ihren Kräften am Ende. Neuankömmling Sam Burkett macht sich unterdessen bei der Reparatur einer Scheune nützlich.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.