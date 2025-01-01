Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Z Nation

Sie werden so schnell erwachsen

FilmRiseStaffel 3Folge 11
Sie werden so schnell erwachsen

Sie werden so schnell erwachsenJetzt kostenlos streamen

Z Nation

Folge 11: Sie werden so schnell erwachsen

43 Min.Ab 18

Doc und Addy setzen alles daran, Lucys Fähigkeiten zur Kontrolle der Untoten nutzen zu können. Dazu müssen sie Lucys Familie dazu bringen, ihnen zu folgen. Murphy stellt unterdessen 10Ks Loyalität und Zuverlässigkeit auf den Prüfstand.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Z Nation
FilmRise
Z Nation

Z Nation

Alle 5 Staffeln und Folgen