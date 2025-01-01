Z Nation
Folge 9: Wahltag
44 Min. Ab 18
Warren versucht herauszufinden, wie sich Murphy stoppen lässt. Schnell wird klar, dass eine größere Armee nötig ist, um ihn aufzuhalten. Warren wendet sich an den mysteriösen Escorpion und bittet ihn und seine Leute um Hilfe.
Z Nation
Genre:Drama, Action, Horror
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014