Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Z Nation

Murphys Wunder

FilmRiseStaffel 3Folge 4
Murphys Wunder

Murphys WunderJetzt kostenlos streamen

Z Nation

Folge 4: Murphys Wunder

44 Min.Ab 18

Murphy gelingt es, immer mehr Menschen für seinen neuen Kult zu begeistern und Anhänger zu gewinnen. Unterdessen finden Warren und ihr Team sich mitten in einem Krieg wieder. 10K muss einen hohen Preis dafür zahlen, dass er an Murphy gezweifelt hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Z Nation
FilmRise
Z Nation

Z Nation

Alle 5 Staffeln und Folgen