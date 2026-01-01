Zum Inhalt springenBarrierefrei
Z Nation

FilmRiseStaffel 3Folge 5
43 Min.Ab 18

Murphy gelingt es, immer mehr Menschen für seinen neuen Kult zu begeistern und Anhänger zu gewinnen. Unterdessen finden Warren und ihr Team sich mitten in einem Krieg wieder. 10K muss einen hohen Preis dafür zahlen, dass er an Murphy gezweifelt hat.

