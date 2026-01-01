Der Skorpion und die Rote HandJetzt kostenlos streamen
Z Nation
Folge 5: Der Skorpion und die Rote Hand
43 Min.Ab 18
Murphy gelingt es, immer mehr Menschen für seinen neuen Kult zu begeistern und Anhänger zu gewinnen. Unterdessen finden Warren und ihr Team sich mitten in einem Krieg wieder. 10K muss einen hohen Preis dafür zahlen, dass er an Murphy gezweifelt hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014