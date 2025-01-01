Z Nation
Folge 1: Warrens Traum
44 Min.Ab 18
Warrens apokalyptischer Traum eines schwarzen Regenbogens schickt die Gruppe auf eine rätselhafte Mission, um zu verhindern, dass die Apokalypse etwas noch Schlimmeres schickt. Warren erwacht aus einem Koma und findet sich zwei Jahre später in ZONA wieder. Murphy scheint geheilt, während der Rest der Gruppe entweder tot ist oder ums Überleben kämpft gegen ein unzerstörbares Zombievirus.
Weitere Folgen in Staffel 4
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014