Z Nation
Folge 3: Das Verschwinden
44 Min.Ab 18
Nachdem Sun Mei und Red spurlos verschwunden sind, stehen 10K und die anderen vor einer schweren Entscheidung. Sie müssen beschließen, ob sie nach den beiden suchen oder die Hoffnung aufgeben und ihre Reise nach Newmerica fortsetzen sollen.
Z Nation
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014